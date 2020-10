È del libanese Abdul la zucca più grande del Medio Oriente (Di venerdì 30 ottobre 2020) nessuno dal governo o dal ministero dell’Agricoltura lo ancora ha contattato in merito ai risultati nella coltivazione Leggi su dire (Di venerdì 30 ottobre 2020) nessuno dal governo o dal ministero dell’Agricoltura lo ancora ha contattato in merito ai risultati nella coltivazione

Sinaloa_Cowboys : @Rog_2 Pensa, qui sopra la giornalista libanese @romytweeting ha preso proprio un esempio del genere per dimostrare… - editoriaraba : Come sta l'editoria libanese? Soffre, come racconta un articolo di @oliviasnaije che ho ripreso su Editoriaraba di… - editoriaraba : RT @Marco_Freccero: L’industria libanese del libro sta soffrendo - Marco_Freccero : L’industria libanese del libro sta soffrendo - mariopaps : Amal Chalfoun è il nuovo Clinical, Medical and Regulatory Director di Novo Nordisk Italia. Amal Chalfoun, 51 anni,… -

Ultime Notizie dalla rete : del libanese Libano, dall’esplosione di Beirut rafforzato lo Stato di polizia Voci Globali Attacco a Nizza, tutti condannano (a parole). Ma Erdogan continua a soffiare sul fuoco

Anche la Turchia esprime solidarietà. In realtà il mondo islamico manifesta ancora contro Macron e l’Europa resta a guardare ...

L’Oriente sonoro al MUCEM di Marsiglia

A fianco al forte del Vecchio Porto di Marsiglia risalta l’edificio moderno che è sede del Museo delle Civiltà dell'Europa e del Mediterraneo (MUCEM), e in uno degli spazi di questo interessante e ori ...

Anche la Turchia esprime solidarietà. In realtà il mondo islamico manifesta ancora contro Macron e l’Europa resta a guardare ...A fianco al forte del Vecchio Porto di Marsiglia risalta l’edificio moderno che è sede del Museo delle Civiltà dell'Europa e del Mediterraneo (MUCEM), e in uno degli spazi di questo interessante e ori ...