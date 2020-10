Covid | 18 681 casi in Germania in 24 ore | è prima volta

Virus1979C : Nuovo record di casi di Covid-19 registrati in 24 ore in Germania: le nuove infezioni sono state 18.681, stando ai… - EmMicucci : #Coronavirus Nel #Lazio ci sono 21.402 persone positive. Oggi. Sono il 65,42% di tutti i contagiati da febbraio.… - Dome689 : RT @lucarango88: @RegLombardia ??Dati #Coronavirus #Lombardia #23ottobre Casi Positivi +4.916 (143.645 +3,54%) Deceduti +7 (17.159 +0,04%)… - lucarango88 : ??Dati #Coronavirus #Lombardia #23ottobre Casi Positivi +4.916 (143.645 +3,54%) Deceduti +7 (17.159 +0,04%) Guariti… - lucarango88 : @RegLombardia ??Dati #Coronavirus #Lombardia #23ottobre Casi Positivi +4.916 (143.645 +3,54%) Deceduti +7 (17.159 +… -

Ultime Notizie dalla rete : Covid 681

ANSA Nuova Europa

Sono 18.681 i nuovi contagi da coronavirus registrati in Germania nelle ultime 24 ore, per il terzo giorno consecutivo massimo storico ...(Il Sole 24 Ore Radiocor Plus) - Milano, 30 ott - La Germania ha segnato un nuovo record di contagi da Covid-19, il terzo in altrettanti giorni. Come ha reso noto il Robert Koch Institute per le malat ...