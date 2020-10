Covid-19, quattro nuovi casi di positività a Montella (Di venerdì 30 ottobre 2020) Tempo di lettura: 2 minutiMontella (Av) – Il sindaco di Montella, Rino Buonopane, ha reso noto che sono stati riscontrati quattro nuovi casi di positività nel comune irpino. Di seguito la sua nota: “Cari amici concittadini, il Dipartimento di Prevenzione dell’Asl mi ha comunicato la positività di quattro nostri concittadini. Tre di queste persone erano state già poste in isolamento da alcuni giorni , e in relazioni alle quali si era già proceduto al tracciamento dei contatti diretti. La quarta persona risultata positiva è purtroppo una concittadina ospite di una RSA di un paese vicino. Alle persone interessate e alle loro famiglie esprimo la mia vicinanza e gli auguri di una pronta e completa ... Leggi su anteprima24 (Di venerdì 30 ottobre 2020) Tempo di lettura: 2 minuti(Av) – Il sindaco di, Rino Buonopane, ha reso noto che sono stati riscontratidi positività nel comune irpino. Di seguito la sua nota: “Cari amici concittadini, il Dipartimento di Prevenzione dell’Asl mi ha comunicato la positività dinostri concittadini. Tre di queste persone erano state già poste in isolamento da alcuni giorni , e in relazioni alle quali si era già proceduto al tracciamento dei contatti diretti. La quarta persona risultata positiva è purtroppo una concittadina ospite di una RSA di un paese vicino. Alle persone interessate e alle loro famiglie esprimo la mia vicinanza e gli auguri di una pronta e completa ...

