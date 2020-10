Beyond Good & Evil 2, lo sviluppo 'procede bene' per il CEO di Ubisoft (Di venerdì 30 ottobre 2020) Di Beyond Good & Evil 2 abbiamo avuto un primo assaggio tre anni fa con il reveal trailer mostrato all'E3. Da allora ci sono stati alcuni video gameplay, demo e poco altro, ma sono passati mesi ormai dagli ultimi dettagli ed i fan che aspettano questo gioco da moltissimi anni hanno fame di informazioni.Yves Guillemot, CEO di Ubisoft, durante una conference call della società ha dichiarato che il lavoro su Beyond Good & Evil 2 sta procedendo bene, nonostante il suo creatore, Michel Ancel, abbia abbandonato il progetto non molto tempo fa. "Beyon Good & Evil 2 sta procedendo bene" ha dichiarato ... Leggi su eurogamer (Di venerdì 30 ottobre 2020) Di2 abbiamo avuto un primo assaggio tre anni fa con il reveal trailer mostrato all'E3. Da allora ci sono stati alcuni video gameplay, demo e poco altro, ma sono passati mesi ormai dagli ultimi dettagli ed i fan che aspettano questo gioco da moltissimi anni hanno fame di informazioni.Yves Guillemot, CEO di, durante una conference call della società ha dichiarato che il lavoro su2 stando, nonostante il suo creatore, Michel Ancel, abbia abbandonato il progetto non molto tempo fa. "Beyon2 stando" ha dichiarato ...

