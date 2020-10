Attacco a Nizza, tutti condannano . Ma Erdogan continua a soffiare sul fuoco (Di venerdì 30 ottobre 2020) Anche la Turchia esprime solidarietà. In realtà il mondo islamico manifesta ancora contro Macron e l'Europa resta a guardare Leggi su quotidiano (Di venerdì 30 ottobre 2020) Anche la Turchia esprime solidarietà. In realtà il mondo islamico manifesta ancora contro Macron e l'Europa resta a guardare

Pontifex_it : Sono vicino alla comunità cattolica di #Nizza, in lutto per l’attacco che ha seminato morte in un luogo di preghier… - Capezzone : A meno di miei errori, dei quali eventualmente mi scuso, apprendo che il Presidente della Repubblica, a proposito d… - GiuseppeConteIT : Il vile attacco che si è consumato a Nizza non scalfisce il fronte comune a difesa dei valori di libertà e pace. Le… - stefanobersani : RT @PetrisDe: Esprimo totale soldarietà alla ministra #Lamorgese, oggetto di un attacco tra i più ignobilI. La sceneggiata di #Salvini per… - malubor1 : RT @Capezzone: A meno di miei errori, dei quali eventualmente mi scuso, apprendo che il Presidente della Repubblica, a proposito dell’attac… -