‘Uomini e Donne’ | due ex corteggiatrici si insultano su Instagram!

Leggi su isaechia

(Di giovedì 29 ottobre 2020) Non se le sono mandate a dire Camilla Pucciarelli e Selene Querulo! L’ex corteggiatrice di Gianluca De Matteis (eliminata proprio nel corso della puntata andata in onda ieri pomeriggio dopo che il tronista ha dichiarato di non riporre più grande fiducia in lei) ne ha approfittato in questi giorni per rispondere ad un po’ di domande su Instagram, tra le quali quella in cui le chiedevano in che rapporti fosse con Selene Querulo, l’ex corteggiatrice di Davide Donadei. “Mai avuti rapporti e mai ne avremo, odio la falsità e la cattiveria gratuita e lei è una di quelle persone per me!” ha chiosato Camilla, rispondendo senza remore ai follower. Immediata la replica di Selene, che – come abbiamo potuto notare da una recente intervista al vetriolo in cui ha sparato a zero su Davide e le altre– non si ...