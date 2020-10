Un cellulare su 10 è rigenerato | la pandemia fa crescere l’usato di P Mecarozzi

Leggi su huffingtonpost

(Di giovedì 29 ottobre 2020) (di Pietro)Identici nell’estetica, se non per qualche ammaccatura, e perfettamente funzionanti in termini di software. Sono i device ricondizionati: smartphone, tablet e laptop rigenerati, resettati e portati a nuova vita per poi essere venduti sul mercato a un prezzo competitivo. Il settore in questi ultimi anni ha registrato un’ascesa importante del trend, tanto da raggiungere quota 10% nel mercato generale della telefonia (stima Counterpoint Technology). Per un valore di 17 miliardi di dollari e di 120 milioni di apparecchi rigenerati a livello globale. Secondo l’International Data Corporation entro il 2022 il mercato arriverà a quota 52,7 miliardi, con il prezzo medio di vendita che scenderà da 231 dollari del 2017 a soli 180. Il vantaggio in termini economici per i consumatori è notevole. I dispositivi ...