Trovare le Impostazioni di Sistema in Windows 10

(Di giovedì 29 ottobre 2020) Chi ha già installato la versione10 20H2, rilasciata ufficialmente a Ottobre 2020, potrebbe aver notato che il Pannello di controllo è diventato molto più ristretto rispetto ad un tempo. Questo succede perchè Microsoft sta lentamente trasferendo, versione dopo versione di10, le opzioni e ledel Pannello di Controllo dentro l'app delle.A partire dalla versione10 20H2 sparisce dal Pannello di Controllo una delle sezioni più importanti del Pannello di Controllo: Ledi. Questa pagina mostrava informazioni sulla versione diinstallata e dettagli sul PC in uso, incluse informazioni su CPU, RAM installata,operativo a 64 ...

In Windows 10 si può ancora aprire la finestra classica Sistema del Pannello di Controllo, oggi sostituita dalla pagina Informazioni in Impostazioni ...