Togliere da Github un software per scaricare video da Youtube lo ha reso ancora più ricercato

Leggi su wired

(Di giovedì 29 ottobre 2020) interfaccia dello strumento-dl (screenshot dello strumento)La Recording Industry Association of America (Riaa), l’organizzazione statunitense che rappresenta le etichette discografiche, non si aspettava certo di scatenare l’ira del web obbligandoa rimuovere un popolare strumento di download deiper. Secondo quanto affermato dalla Riaa, il repository-dl utilizzava una tecnologia che violava la sezione 1201 delle leggi americane sul copyright, mentre per gli utenti era uno strumento legittimo con moltissimi usi legali. Fatto sta che quando, popolare piattaforma per la condivisione di, lo ha eliminato, i suoi utenti si sono sollevati contro la decisione. A cominciare dagli stessi creatori di ...