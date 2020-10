Se lo bacia | una catastrofe economica | soldi | una pesantissima indiscrezione su Elisabetta Gregoraci Ora si capisce tutto

Leggi su liberoquotidiano

(Di giovedì 29 ottobre 2020) Del contratto che vincolerebbese ne parla da giorni. Ne hanno parlato a Mattino 5 e ne aveva parlato tempo fa Alfonso Signorini su Chi: "Lo sanno in pochi ma esiste un contratto post matrimoniale pazzesco fra lae Flavio Briatore - spiegava a Piero Chiambretti -. La conditio sine qua non che lui ha imposto a lei è questa per tre anni dopo la separazione non deve farsi vedere sui giornali con un altro uomo, altrimenti deve pagare delle penali salatissime. Lei ha firmato, ecco perché non la vediamo mai con altre persone". E insomma, sarebbe questa la ragione per la quale la, al Grande Fratello Vip, il reality condotto proprio da Signorini su Canale 5, non puòre l'innamoratissimo Pierpaolo Pretelli (parlando, in modo vago, di un ...