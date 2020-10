Pubblico in studio a X Factor, esplode la polemica: la produzione costretta a difendersi (Di venerdì 30 ottobre 2020) Si aprono i Live del talent show di Sky Uno, Cattelan si emoziona per il Pubblico in studio e non può sospettare che intanto sul Web è dilagata la polemica: mancanza di rispetto verso i teatri e i cinema chiusi, ha obiettato qualcuno. L'articolo proviene da Gossip e Tv. Leggi su gossipetv (Di venerdì 30 ottobre 2020) Si aprono i Live del talent show di Sky Uno, Cattelan si emoziona per iline non può sospettare che intanto sul Web è dilagata la: mancanza di rispetto verso i teatri e i cinema chiusi, ha obiettato qualcuno. L'articolo proviene da Gossip e Tv.

VanityFairIt : Grandissima emozione per @alecattelan e tutti i giudici che, per la prima volta, si trovano insieme al pubblico in… - MarioManca : Sto leggendo polemiche abbastanza assurde sulla presenza del pubblico in studio (sono 50, tutti distanziati e sotto… - MarioManca : Gli applausi del pubblico in studio cambiano, eccome se cambiano. Molto bello il nuovo studio con gli spalti in su. #XF2020 - kuopo : @MargheDaisy @XFactor_Italia Mi sbaglierò, ma credo si riferiscano a tutto il personale (steward, truccatori, opera… - fauci78 : @PierluigiGuidi te lo dico io, hanno usato il giochino dei 'dipendenti' per poter riempire lo studio col pubblico,… -

