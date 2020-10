Napoli, Denis: gesto di solidarietà verso la sua ex squadra (Di giovedì 29 ottobre 2020) L’attaccante della Reggina, con un passato al Napoli e all’Atalanta, si è reso protagonista di un bellissimo gesto fatto nei confronti della squadra argentina con la quale ha esordito nel mondo del calcio. German Denis, attaccante della Reggina con un passato in A con le maglie di Napoli e Atalanta, non dimentica le sue origini. … L'articolo Napoli, Denis: gesto di solidarietà verso la sua ex squadra proviene da Inews.it. Leggi su inews24 (Di giovedì 29 ottobre 2020) L’attaccante della Reggina, con un passato ale all’Atalanta, si è reso protagonista di un bellissimofatto nei confronti dellaargentina con la quale ha esordito nel mondo del calcio. German, attaccante della Reggina con un passato in A con le maglie die Atalanta, non dimentica le sue origini. … L'articolodi solidarietàla sua exproviene da Inews.it.

Ultime Notizie dalla rete : Napoli Denis Napoli, Denis: gesto di solidarietà verso la sua ex squadra Inews24 Napoli, tutto il cuore dell'ex Denis: dona il cemento per finire lo stadio

German Denis scende in campo. Non solo con la sua Reggina. L'ex attaccante del Napoli, infatti, è stato protagonistadi un bel gesto di solidarietà indirizzato al Club Atletico Talleres, la squadra ...

