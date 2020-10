Migranti e terrorismo, da Nizza un allarme per tutta l’Europa (Di giovedì 29 ottobre 2020) L’attentato di Nizza riapre due scenari: la presenza di jihadisti sul territorio francese, aizzati dalle recenti polemiche sulle vignette raffiguranti Maometto o il presidente turco Recep Tayyip Erdoğan, e il delicatissimo binomio terrorismo-immigrazione che rinfocola le polemiche in Italia perché il tunisino Brahim Aouissaoui, 21 anni, autore dell’attentato di Nizza con tre morti e un ferito grave, è sbarcato il 20 settembre a Lampedusa e portato a Bari il 9 ottobre dopo la quarantena obbligatoria. Le autorità francesi l’hanno identificato proprio perché aveva con sé un foglio della Croce rossa italiana. La domanda più ovvia è perché il ragazzo è riuscito a raggiungere la Francia lasciando il centro di accoglienza da dove sarebbe stato certamente ... Leggi su formiche (Di giovedì 29 ottobre 2020) L’attentato diriapre due scenari: la presenza di jihadisti sul territorio francese, aizzati dalle recenti polemiche sulle vignette raffiguranti Maometto o il presidente turco Recep Tayyip Erdoğan, e il delicatissimo binomio-immigrazione che rinfocola le polemiche in Italia perché il tunisino Brahim Aouissaoui, 21 anni, autore dell’attentato dicon tre morti e un ferito grave, è sbarcato il 20 settembre a Lampedusa e portato a Bari il 9 ottobre dopo la quarantena obbligatoria. Le autorità francesi l’hanno identificato proprio perché aveva con sé un foglio della Croce rossa italiana. La domanda più ovvia è perché il ragazzo è riuscito a raggiungere la Francia lasciando il centro di accoglienza da dove sarebbe stato certamente ...

