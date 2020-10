Inter, Zhang: «Progetto stabile, qui anche per sempre. Super Lega? Bisogna evolversi” (Di giovedì 29 ottobre 2020) Le parole di Steven Zhang sul mondo del calcio e la situazione dell’Inter Steven Zhang, presidente dell’Inter, è Intervenuto a Sport Lab toccando vari argomenti: «Dobbiamo analizzare diversi fattori, dobbiamo investire nel lungo periodo e utilizzare la tecnologia in maniera saggia». Progetto Inter – «Al centro del nostro Progetto c’è quello di essere competitivi e vincere in campo. Questa società ha un passato glorioso, vogliamo ottenere risultati facendo del nostro meglio sul terreno di gioco. La nostra priorità è quella di avere una società stabile, sul piano finanziario e sportivo, per rendere felici i nostri tifosi e dargli energie positive. Stiamo ... Leggi su calcionews24 (Di giovedì 29 ottobre 2020) Le parole di Stevensul mondo del calcio e la situazione dell’Steven, presidente dell’, èvenuto a Sport Lab toccando vari argomenti: «Dobbiamo analizzare diversi fattori, dobbiamo investire nel lungo periodo e utilizzare la tecnologia in maniera saggia».– «Al centro del nostroc’è quello di essere competitivi e vincere in campo. Questa società ha un passato glorioso, vogliamo ottenere risultati facendo del nostro meglio sul terreno di gioco. La nostra priorità è quella di avere una società, sul piano finanziario e sportivo, per rendere felici i nostri tifosi e dargli energie positive. Stiamo ...

