Infortunio Lukaku | tegola per l’Inter | i tempi di recupero

Inter : ?? | REPORT Le condizioni di @RomeluLukaku9 ?? - MarioGiunta : Inter, infortunio muscolare per Lukaku! Salterà la sfida contro il Parma! A rischio anche Real ed Atalanta. Si valu… - Gazzetta_it : #Inter, stop #Lukaku per un risentimento muscolare: salta il #Parma e forse anche il #Real - umbertodicanito : L'infortunio di #Lukaku che si aggiunge a quello di #Sanchez, al brutto periodo di #Lautaro e all'unica riserva dis… - BartAprile : RT @Inter: ?? | REPORT Le condizioni di @RomeluLukaku9 ?? -

Ultime Notizie dalla rete : Infortunio Lukaku

Brutte notizie per l’Inter, si ferma il bomber dei nerazzurri Lukaku per infortunio. Questo il comunicato dell’Inter: “Romelu Lukaku si è sottoposto questa mattina a risonanza magnetica presso ...L'Inter sfida il Parma nell'anticipo della 6ª giornata di Serie A: tutto sulla gara, dalle formazioni a dove vederla in tv e streaming.