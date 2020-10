Il Covid è ancora tra noi e ha recuperato forza. Arcuri: “Se non si raffredda la curva nessun sistema sanitario sarebbe capace di reggere” (Di giovedì 29 ottobre 2020) “Da qualche settimana ci troviamo di nuovo in un momento assai delicato, per certi versi drammatico. Il virus ha recuperato forza, è ancora tra noi”. E’ quanto ha detto il commissario straordinario per l’emergenza Covid-19, Domenico Arcuri, nel corso della conferenza stampa. “Nel mondo fino ad ieri – ha detto ancora il commissario – c’era un morto ogni 6720 cittadini, in Europa c’è un contagiato ogni 40 abitanti. I numeri esprimono la dimensione e l’ampiezza del virus, in Italia oggi abbiamo 1.651 persone in terapie intensiva, ci sono otto volte più contagiati di 21 giorni fa, la progressione dell’attuale Rt determina un raddoppio ogni settimana, in una settimana sono raddoppiati i ... Leggi su lanotiziagiornale (Di giovedì 29 ottobre 2020) “Da qualche settimana ci troviamo di nuovo in un momento assai delicato, per certi versi drammatico. Il virus ha, ètra noi”. E’ quanto ha detto il commissario straordinario per l’emergenza-19, Domenico, nel corso della conferenza stampa. “Nel mondo fino ad ieri – ha dettoil commissario – c’era un morto ogni 6720 cittadini, in Europa c’è un contagiato ogni 40 abitanti. I numeri esprimono la dimensione e l’ampiezza del virus, in Italia oggi abbiamo 1.651 persone in terapie intensiva, ci sono otto volte più contagiati di 21 giorni fa, la progressione dell’attuale Rt determina un raddoppio ogni settimana, in una settimana sono raddoppiati i ...

