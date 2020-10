Ibrahimovic contro la diffusione del Covid “Vinciamo noi” (Di giovedì 29 ottobre 2020) Zlatan Ibrahimovic scende in campo al fianco della Regione Lombardia per contrastare la diffusione del Coronavirus. Il video, girato sul terrazzo di Palazzo Lombardia, è stato pubblicato sui social della Regione e su quelli di LombardiaNotizieOnline. pc/red Ibrahimovic contro la diffusione del Covid “Vinciamo noi” su Il Corriere della Città. Leggi su ilcorrieredellacitta (Di giovedì 29 ottobre 2020) Zlatanscende in campo al fianco della Regione Lombardia per contrastare ladel Coronavirus. Il video, girato sul terrazzo di Palazzo Lombardia, è stato pubblicato sui social della Regione e su quelli di LombardiaNotizieOnline. pc/redladel“Vinciamo noi” su Il Corriere della Città.

