I francesi si sono illusi che il virus fosse scomparso. Ma l’ha fatto anche il governo? (Di giovedì 29 ottobre 2020) di Michele Ambrosini Diversi mesi fa, a un paio di settimane dalla fine del confinamento, ricordo che parlando con un’amica ci eravamo detti: “O ci hanno mentito per due mesi, chiudendoci in casa senza motivo, o il prossimo autunno ci ritroveremo nella stessa situazione”. I dehors dei bar, così come i marciapiedi circostanti, erano incredibilmente affollati. Il Covid sembra essere di colpo svanito, come un brutto sogno. La reazione della gente, chiusa in casa per due mesi, era tutto sommato comprensibile, soprattutto considerando che tutto ciò era legalmente consentito. Poco a poco, ha iniziato a diffondersi un senso di rilassatezza, come se il problema fosse stato risolto. anche il ritorno alla realtà, in fondo, è stato morbido: prima è stato imposto l’obbligo di mascherina in alcune strade, ... Leggi su ilfattoquotidiano (Di giovedì 29 ottobre 2020) di Michele Ambrosini Diversi mesi fa, a un paio di settimane dalla fine del confinamento, ricordo che parlando con un’amica ci eravamo detti: “O ci hanno mentito per due mesi, chiudendoci in casa senza motivo, o il prossimo autunno ci ritroveremo nella stessa situazione”. I dehors dei bar, così come i marciapiedi circostanti, erano incredibilmente affollati. Il Covid sembra essere di colpo svanito, come un brutto sogno. La reazione della gente, chiusa in casa per due mesi, era tutto sommato comprensibile, soprattutto considerando che tutto ciò era legalmente consentito. Poco a poco, ha iniziato a diffondersi un senso di rilassatezza, come se il problemastato risolto.il ritorno alla realtà, in fondo, è stato morbido: prima è stato imposto l’obbligo di mascherina in alcune strade, ...

