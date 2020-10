Diane Warren, primo album per la hit maker (Di venerdì 30 ottobre 2020) Dopo circa trentacinque anni di strette collaborazioni con i maggiori artisti della scena pop (e non solo), come Cher, Beyonce, Lady Gaga, Barbra Streisand e Aerosmith, la cantautrice vincitrice di numerosi Grammy Diane Warren pubblicherà il suo primo album come artista – o meglio, «un DJ», come ha ironizzato sul suo profilo instagram. Dianne Warren: The Cave Sessions vol 1– il titolo del disco- verràè rilasciato nei primi mesi del 2021. «Scrivo sempre nuove canzoni e non mi sono fermata … Continua L'articolo proviene da il manifesto. Leggi su ilmanifesto (Di venerdì 30 ottobre 2020) Dopo circa trentacinque anni di strette collaborazioni con i maggiori artisti della scena pop (e non solo), come Cher, Beyonce, Lady Gaga, Barbra Streisand e Aerosmith, la cantautrice vincitrice di numerosi Grammypubblicherà il suocome artista – o meglio, «un DJ», come ha ironizzato sul suo profilo instagram. Dianne: The Cave Sessions vol 1– il titolo del disco- verràè rilasciato nei primi mesi del 2021. «Scrivo sempre nuove canzoni e non mi sono fermata … Continua L'articolo proviene da il manifesto.

