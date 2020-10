Decreto Ristori in Gazzetta | in vigore da oggi

(Di giovedì 29 ottobre 2020) Scattano dale norme del. Il provvedimento è stato infatti pubblicato in una edizione straordinaria dellaUfficiale che è stata diffusa questa notte e stabilisce, attraverso i codici Ateco, le 53 categorie che otterranno i nuovi contributi a fondo perduto previsti dal. Rispetto ...

Nel giorno del nuovo record di contagi (24.991, 2.997 in più di martedì) e di 205 morti a causa del Covid, Giuseppe Conte non vuole pianificare un nuovo giro di vite a breve. Come ...Mattarella firma il decreto "Ristori". Da oggi 5,5 miliardi a disposizione di molte categorie lavorative e attività imprenditoriali. Scattano da oggi le norme del decreto Ristori. Il provvedimento è s ...