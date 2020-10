Covid, Miozzo (Cts): «Rispettare le regole per due settimane o si chiude tutto» (Di giovedì 29 ottobre 2020) Miozzo (Cts): da aprile chiediamo misure per i trasportiCoinvolgere di più i medici di base, sanzioni a chi si rifiuta Leggi su corriere (Di giovedì 29 ottobre 2020)(Cts): da aprile chiediamo misure per i trasportiCoinvolgere di più i medici di base, sanzioni a chi si rifiuta

TgLa7 : #Covid: #Miozzo,non abbiamo fatto tutto quello che avremmo dovuto. Non possiamo piu' perdere tempo, stiamo entrando in fase critica - annabelladellac : @Miti_Vigliero ma Miozzoalla @paola_demicheli lo avrà detto? Miozzo (Cts): «Rispettare le regole anti-Covid per due… - bizcommunityit : Miozzo (Cts): «Rispettare regole per due settimane o si chiude tutto per Covid» - Patty66509580 : Miozzo (Cts): «Rispettare le regole anti-Covid per due settimane o si chiude tutto» - infoitinterno : Covid, Miozzo: 'Rispettare regole o fra 15 giorni sarà lockdown' -