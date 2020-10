Coronavirus, nuova ordinanza in Calabria: “Stop a ricoveri e attività ambulatoriali non urgenti” (Di giovedì 29 ottobre 2020) L'articolo Coronavirus, nuova ordinanza in Calabria: “Stop a ricoveri e attività ambulatoriali non urgenti” MeteoWeb. Leggi su meteoweb.eu (Di giovedì 29 ottobre 2020) L'articoloin: “Stop ae attivitànon urgenti” MeteoWeb.

La vincitrice di “Amici 19” Gaia Gozzi è intervenuta durante la diretta Facebook de Il Fatto Quotidiano per FqMagazine con Claudia Rossi e Andrea Conti. La cantautrice italo-brasiliana ha parlato dell ...

Coronavirus, 26.831 nuovi contagi. Italia verso lo scenario 4

Nelle ultime 24 ore i nuovi positivi sono stati 26.831, in crescita rispetto ai 21.994 registrati nel giorno precedente. Ma è anche oggi è boom di tamponi, con ben 201.452 processati. Crescono pure i ...

