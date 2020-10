Cinque Stelle chiede a Conte un "giro di nomine" per la cannabis

Leggi su iltempo

(Di giovedì 29 ottobre 2020) Il M5S torna a gridare per l'approvazione dellaindustriale. Lo fa con il senatore grillino Alberto Airola, che lancia un anatema a: "La questione dellaindustriale pare annullata - scrive Airola su Facebook - Partita da una funzionaria proibizionista ha seguito un iter profondamente scorretto. È singolare come certi provvedimenti anti proibizionisti siano di fatto illegali come lo spaccio. No? Adesso pretendo chiarezza altrimenti succede un patatrac". Airola non ci sta: "Mi sono veramente stancato. Provate are all'Aifa o all'ufficio stupefacenti che studi hanno sulla...balbetteranno. E questo è lo Stato? È ora di fare undicaro Giuseppe". .