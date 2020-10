Cassa Integrazione e liquidazione TFR: quando paga l’Inps (Di giovedì 29 ottobre 2020) Cassa Integrazione e liquidazione TFR: quando paga l’Inps Ulteriori chiarimenti e informazioni su Cassa Integrazione e liquidazione Tfr traspaiono da un documento Inps. I soggetti coinvolti sono i lavoratori che operano presso aziende in fallimento o in amministrazione straordinaria che sono state ammesse all’esonero del versamento Tfr per i periodi di versamento della Cassa Integrazione straordinaria. In questo caso, infatti, spetterà all’Inps pagare le quote direttamente ai lavoratori coinvolti. Quanto appena esposto è chiaramente illustrato nel messaggio Inps n. 3920/2020 del 26 ottobre.Segui Termometro Politico su Google News Aziende in fallimento o in ... Leggi su termometropolitico (Di giovedì 29 ottobre 2020)TFR:l’Inps Ulteriori chiarimenti e informazioni suTfr traspaiono da un documento Inps. I soggetti coinvolti sono i lavoratori che operano presso aziende in fallimento o in amministrazione straordinaria che sono state ammesse all’esonero del versamento Tfr per i periodi di versamento dellastraordinaria. In questo caso, infatti, spetterà all’Inpsre le quote direttamente ai lavoratori coinvolti. Quanto appena esposto è chiaramente illustrato nel messaggio Inps n. 3920/2020 del 26 ottobre.Segui Termometro Politico su Google News Aziende in fallimento o in ...

