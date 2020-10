BOE | accelerano massa monetaria | prestiti e mutui

Leggi su quifinanza

(Di giovedì 29 ottobre 2020) (Teleborsa) – La crescita dellaM4 della Gran Bretagna riporta a settembre un incremento dello 0,9%, in forte accelerazione rispetto al -0,5% mese precedente. Il dato è pubblicato dalla Bank of England. Per quanto concerne l’M4 lending si è registrata una variazione mensile pari a +0,1% dopo il -0,2% precedente. Nello stesso periodo, i crediti al consumo destagionalizzati hanno evidenziato un calo di 0,6 miliardi di sterline, dopo la crescita di 0,3 miliardi registrata il mese recedente e di 0,7 miliardi indicata dal consensus. Inetti ai privati aumentano di 4,2 miliardi dopo la crescita di 3,3 miliardi registrata in precedenza. Ipercrescono di 4,8 miliardi dopo che il mese precedente si era registrato un aumento di circa 3 miliardi.