Blancpain vola in Messico per difendere gli oceani

(Di giovedì 29 ottobre 2020)è un nome che non può essere pronunciato senza che la mente corra immediatamente all'universo marino. Perché quando nel 1953 la maison ha lanciato il suo Fifty Fathoms, primo orologio subacqueo moderno, non ha scelto solo di aggiungere un nuovo importante prodotto alla sua proposta, ma anche di creare un legame indissolubile con la storia degli. Attraverso ilOcean Commitment, infatti, la manifattura ha co- finanziato 19 delle maggiori spedizioni scientifiche, ha fatto la sua parte per raddoppiare l'estensione delle aeree marine protette nel mondo e ha presentato parecchi documentari, mostre di fotografia sottomarina e pubblicazioni degni di essere premiati. A quanto già realizzato si aggiunge una nuova, importante partnership triennale: quella con Oceana, la più grande ...