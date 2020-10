Ben presto un Google Pixel top di gamma dall’azienda statunitense

Leggi su optimagazine

(Di giovedì 29 ottobre 2020) Archiviata la pratica legata ai4a 5G e5, facenti entrambi inaspettatamente parte della fascia media del mercato, il colosso di Mountain View è pronto a riprendere la marcia in direzione dei top diveri e propri. Secondo Max Weinbach, la compagnia americana potrebbe presentare uncon caratteristiche da purosangue già a marzo 2021, equipaggiato con il processore Snapdragon 875 di Qualcomm, che ricordiamo essere in programma per il Tech Summit 2020. This is the biggest rumor I've heard in ages, and I mean this is an unsubstantiated rumor I've heard from like 2 people so absolutely don't believe it, but apparently there's a true flagshipcoming out in like March 2021. Again, ...