Bce, pronti a rivedere strumenti, faro sui contagi (Di giovedì 29 ottobre 2020) ANSA, - ROMA, 29 OTT - Nell'attuale scenario "con rischi chiaramente al ribasso, valuteremo i dati inclusa la dinamica della pandemia, le prospettive di diffusione di un vaccino e gli sviluppi nel ... Leggi su corrieredellosport (Di giovedì 29 ottobre 2020) ANSA, - ROMA, 29 OTT - Nell'attuale scenario "con rischi chiaramente al ribasso, valuteremo i dati inclusa la dinamica della pandemia, le prospettive di diffusione di un vaccino e gli sviluppi nel ...

zazoomblog : Bce pronti a rivedere strumenti faro sui contagi - #pronti #rivedere #strumenti #contagi - fisco24_info : Bce, pronti a rivedere strumenti, faro sui contagi: Banca centrale lascia i tassi invariati a zero - iconanews : Bce, pronti a rivedere strumenti, faro sui contagi - al67ca : @JosephGhorna @mgmaglie Con la piccola differenza che il cdx non ha dietro la magistratura, tutta l'informazione, l… - travan28 : BCE, pronti 500 miliardi di nuovi aiuti per salvare UE? -

Ultime Notizie dalla rete : Bce pronti Bce, pronti a rivedere strumenti, faro sui contagi Agenzia ANSA Bce, pronti a rivedere strumenti, faro sui contagi

Nell'attuale scenario "con rischi chiaramente al ribasso, valuteremo i dati inclusa la dinamica della pandemia, le prospettive di diffusione di un vaccino e gli sviluppi nel mercato dei cambi e a dice ...

Bce lascia tassi a zero, pronta a rivedere strumenti

La Banca Centrale Europea lascia invariati i tassi d'interesse: il tasso principale rimane fermo a zero, il tasso sui depositi resta a -0,50% e il tasso sui prestiti marginali a 0,25%. (ANSA) ...

Nell'attuale scenario "con rischi chiaramente al ribasso, valuteremo i dati inclusa la dinamica della pandemia, le prospettive di diffusione di un vaccino e gli sviluppi nel mercato dei cambi e a dice ...La Banca Centrale Europea lascia invariati i tassi d'interesse: il tasso principale rimane fermo a zero, il tasso sui depositi resta a -0,50% e il tasso sui prestiti marginali a 0,25%. (ANSA) ...