Barrett alla Corte Suprema risolleva la questione del filibustering (Di giovedì 29 ottobre 2020) La conferma di Amy Coney Barrett, sesto membro conservatore della Corte Suprema, dà il “La” a una riflessione su un tema a cui prestare attenzione nei prossimi mesi, chiunque vinca le elezioni: l’abolizione del filibuster. Nulla o molto poco di ciò che i candidati promettono diventerà legge, se non si trova una soluzione all’impasse in cui, a causa appunto del filibuster, si trova il Senato da circa un decennio.Facciamo un passo indietro.“Filibuster” condivide la sua etimologia con la parola filibustiere, e viene da immaginarsi Bernie Sanders vestito come Jack Sparrow (“è Capitan Jack Sparrow”) che veleggia verso Capitol Hill, ma in realtà è solo un modo più accattivante di definire l’ostruzionismo.L’idea è che, essendo il ... Leggi su huffingtonpost (Di giovedì 29 ottobre 2020) La conferma di Amy Coney, sesto membro conservatore della, dà il “La” a una riflessione su un tema a cui prestare attenzione nei prossimi mesi, chiunque vinca le elezioni: l’abolizione del filibuster. Nulla o molto poco di ciò che i candidati promettono diventerà legge, se non si trova una soluzione all’impasse in cui, a causa appunto del filibuster, si trova il Senato da circa un decennio.Facciamo un passo indietro.“Filibuster” condivide la sua etimologia con la parola filibustiere, e viene da immaginarsi Bernie Sanders vestito come Jack Sparrow (“è Capitan Jack Sparrow”) che veleggia verso Capitol Hill, ma in realtà è solo un modo più accattivante di definire l’ostruzionismo.L’idea è che, essendo il ...

NicolaPorro : #AmyConeyBarrett giura come nuovo giudice della Corte Suprema. Una piccola grande vittoria di #Trump, in attesa del… - AnnalisaChirico : Il maschilista volgare sessista @realDonaldTrump che continua a nominare donne in ruoli chiave dell’amministrazione… - you_trend : ???? Amy Coney #Barrett è la nuova giudice della Corte Suprema #USA: poche ore fa ha prestato giuramento in una cerim… - GerberArancio : Efude - Shigeru Umebayashi - marielSiviglia : RT @NicolaPorro: #AmyConeyBarrett giura come nuovo giudice della Corte Suprema. Una piccola grande vittoria di #Trump, in attesa del voto ??… -