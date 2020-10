Bari, donna accoltellata in corso Vittorio Emanuele. L'assalitore bloccato dal figlio della vittima (Di giovedì 29 ottobre 2020) L'uomo ha preso il coltello dalla giacca e all'improvviso, per motivi inspiegabili, ha colpito la donna ferendola in modo non grave. E' stato sottoposto a fermo dalla polizia Leggi su repubblica (Di giovedì 29 ottobre 2020) L'uomo ha preso il coltello dalla giacca e all'improvviso, per motivi inspiegabili, ha colpito laferendola in modo non grave. E' stato sottoposto a fermo dalla polizia

Una donna è stata ferita con un coltello nel pomeriggio di giovedì 29 ottobre su corso Vittorio Emanuele, da un 64enne di Bari. I motivi del gesto non sono noti e la ricostruzione dell'episodio ...

