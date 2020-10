Attentato a Nizza, tre morti nella cattedrale: «È terrorismo» (Di giovedì 29 ottobre 2020) Uccise due donne e il guardiano della chiesa. Fermato e ferito l'assalitore. Parigi alza il livello di allerta antiterrorismo al livello massimo. Attacchi anche a Digione e a Gedda Leggi su corriere (Di giovedì 29 ottobre 2020) Uccise due donne e il guardiano della chiesa. Fermato e ferito l'assalitore. Parigi alza il livello di allerta antial livello massimo. Attacchi anche a Digione e a Gedda

luigidimaio : L'Italia esprime profondo cordoglio per il barbaro attentato di #Nizza. Siamo vicini al popolo francese e al dolore… - SimoPillon : Ennesimo attentato anticristiano a #Nizza, un uomo decapitato in chiesa. La vera emergenza è la #cristianofobia L'… - TgLa7 : Francia, #Nizza: le vittime dell'attentato terroristico salgono a tre, decapitata una donna - WTF1807 : RT @Noiconsalvini: #STORACE: E ADESSO DITECI CHI SI INGINOCCHIERÀ PER LE VITTIME DI NIZZA, PER QUELLA DONNA DECAPITATA - Pedro69280970 : RT @Noiconsalvini: #NIZZA, ATTENTATO A NOTRE-DAME: «DONNA DECAPITATA». IL SINDACO: «GRIDAVA ALLAH AKBAR» -