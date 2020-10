Allarme Gimbe: “Senza chiusure locali, lockdown di un mese” (Di giovedì 29 ottobre 2020) Per Nino Cartabellotta, presidente della fondazione Gimbe, “I dati dell’ultima settimana, documentano il crollo definitivo dell’argine territoriale del testing & tracing, confermano un incremento di oltre il 60% dei pazienti ricoverati con sintomi e in terapia intensiva e fanno registrare un raddoppio dei decessi. In alcune aree del Paese non è più procrastinabile il lockdown totale per arginare il contagio diffuso e ridurre la pressione sugli ospedali”. Per Renata Gilli, responsabile della ricerca della Fondazione Gimbe, infatti: “In relazione ai risultati ottenuti dall’introduzione di ciascuna misura di contenimento è stata stimata l’efficacia sul valore di Rt di quattro possibili gruppi di interventi a 7, 14 e 28 giorni. Se da un lato gli effetti dipendono dal ... Leggi su quotidianpost (Di giovedì 29 ottobre 2020) Per Nino Cartabellotta, presidente della fondazione, “I dati dell’ultima settimana, documentano il crollo definitivo dell’argine territoriale del testing & tracing, confermano un incremento di oltre il 60% dei pazienti ricoverati con sintomi e in terapia intensiva e fanno registrare un raddoppio dei decessi. In alcune aree del Paese non è più procrastinabile iltotale per arginare il contagio diffuso e ridurre la pressione sugli ospedali”. Per Renata Gilli, responsabile della ricerca della Fondazione, infatti: “In relazione ai risultati ottenuti dall’introduzione di ciascuna misura di contenimento è stata stimata l’efficacia sul valore di Rt di quattro possibili gruppi di interventi a 7, 14 e 28 giorni. Se da un lato gli effetti dipendono dal ...

