Whirlpool | la rabbia degli operai a Napoli | bloccata l’autostrada A1

L'autostrada bloccata, tra striscioni, cori, testimonianze rabbiose. La protesta degli operai dello stabilimento Whirlpool è andata in scena a Napoli, con i lavoratori ad alzare la voce di fronte alla chiusura dell'impianto, al momento fissata per il prossimo 31 ottobre. Una situazione spinosa alla quale il governo non è ancora riuscito a trovare una soluzione, nonostante i tanti impegni presi. E così, alla fine, chi rischia di rimanere senza lavoro ha deciso di rimboccarsi le maniche e bloccare un tratto dell'A1 Napoli-Roma. Al fianco dei manifestanti anche le famiglie, che si sentono a loro volta abbbandonate dallo Stato.

