Ultime Notizie Roma del 28-10-2020 ore 13 | 10

(Di mercoledì 28 ottobre 2020)dailynews radiogiornale Buongiorno della redazione in studio Giuliano Ferrigno mercoledì 28 ottobre emergenza covid in primo piano il Presidente del Consiglio Europeo Charles Michel annuncia Ci auguriamo che tra la fine dell’anno e l’inizio del prossimo tre o quattro vaccini possono essere gradualmente disponibili ex primo ministro belga ha precisato che la commissione europea e gli stati membri ha firmato numerosi contratti per garantire la disponibilità dei vaccini Michelle ha poi ribadito che non sarà una bacchetta magica che permetterà di vaccinare tutti in una volta il Presidente del Consiglio ha sottolineato infatti che ci saranno problemi logistici che si presenteranno peso perché alcuni vaccini verranno somministrati con una singola dose e altri ne richiederanno due abbiamo degli Stati Uniti seconda notte di ...