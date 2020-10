Uccide il compagno per gelosia e trascorre la notte dall'amico (Di giovedì 29 ottobre 2020) AGI - Ha chiamato la polizia di Casale Monferrato, nell'Alessandrino, spiegando di avere ucciso il compagno convivente, Fabio Spiga, sposato nel 2017. Luca Meloni, 43 anni, ha confessato l'omicidio all'alba. Tutto sarebbe avvenuto dopo una violenta lite fra i due, nell'appartamento in cui vivevano, a via Caccia. Litigio legato a debiti e gelosie Giunti sul posto, i poliziotti hanno trovato il cadavere nella camera da letto matrimoniale, con l'assassino poco distante in evidente stato di agitazione. Da una prima ricostruzione dei fatti, l'omicidio è avvenuto lunedì 26 ottobre, dopo un litigio dovuto a questioni di debiti e gelosie. Litigi continui La coppia aveva già discusso poco prima, con Meloni che era uscito di casa per distrarsi, soffermandosi in un bar e incontrando alcuni amici. Rientrato a casa, intorno alle 22, il litigio ... Leggi su agi (Di giovedì 29 ottobre 2020) AGI - Ha chiamato la polizia di Casale Monferrato, nell'Alessandrino, spiegando di avere ucciso ilconvivente, Fabio Spiga, sposato nel 2017. Luca Meloni, 43 anni, ha confessato l'omicidio all'alba. Tutto sarebbe avvenuto dopo una violenta lite fra i due, nell'appartamento in cui vivevano, a via Caccia. Litigio legato a debiti e gelosie Giunti sul posto, i poliziotti hanno trovato il cadavere nella camera da letto matrimoniale, con l'assassino poco distante in evidente stato di agitazione. Da una prima ricostruzione dei fatti, l'omicidio è avvenuto lunedì 26 ottobre, dopo un litigio dovuto a questioni di debiti e gelosie. Litigi continui La coppia aveva già discusso poco prima, con Meloni che era uscito di casa per distrarsi, soffermandosi in un bar e incontrando alcuni amici. Rientrato a casa, intorno alle 22, il litigio ...

AGI - Ha chiamato la polizia di Casale Monferrato, nell'Alessandrino, spiegando di avere ucciso il compagno convivente, Fabio Spiga, sposato nel 2017. Luca Meloni, 43 anni, ha confessato l'omicidio al ...

Omicidio in via Caccia a Casale Monferrato: uccide il compagno con decine di coltellate

Sul posto gli agenti del Commissariato di Casale con i colleghi della questura e i poliziotti del Gabinetto di Polizia Scientifica con il medico legale. Nella foto Luca Meloni a sinistra e Fabio Spiga ...

Sul posto gli agenti del Commissariato di Casale con i colleghi della questura e i poliziotti del Gabinetto di Polizia Scientifica con il medico legale. Nella foto Luca Meloni a sinistra e Fabio Spiga ...