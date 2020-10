Uber licenzia casualmente alcuni autisti | lo ha deciso l’algoritmo

Leggi su chenews

(Di mercoledì 28 ottobre 2020) In Gran Bretagna,della piattaformasono statiti senza apparente motivo, lo haun algoritmo. Fonte foto: (Pixabay)driver britannici, hanno fatto a giusta ragione causa all’ex datrice di lavoro madre, l’azienda. Infatti più di un lavoratore, si è ritrovato a dover dire addio al proprio posto, senza spiegazioni. A decidere, è stato un algoritmo. Secondo l’accusa, l’azienda avrebbe quindi violato il Regolamento generale sulla protezione dei dati (GDPR) dell’Ue, per le limitazioni alle aziende, sui dati dei lavoratori. L’algoritmo infatti, si sarebbe servito di questi dati per selezionare i driver dare ...