Sul fondale spunta un’anfora greco-romana | il salvataggio della Gdf a Civitavecchia

(Di mercoledì 28 ottobre 2020) ROMA – Per secoli ha riposato sul fondo marino del litorale la splendida anfora ritrovata dai sommozzatori della Stazione navale di Civitavecchia in collaborazione con il responsabile del settore subacqueo della Soprintendenza Archeologia Belle arti e Paesaggio per l’Area metropolitana di Roma, la provincia di Viterbo e l’Etruria meridionale. La ricerca subacquea effettuata in prossimità della foce del fiume Marangone nel corso delle consuete attività di ‘Polizia del Mare’, ha consentito di rinvenire un manufatto in terracotta, adagiato tra le rocce e ricoperto da numerose concrezioni marine, testimonianza della secolare permanenza in mare. Previous Next