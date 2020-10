Serge Mansau – il maestro delle più originale bottiglie di profumo

(Di mercoledì 28 ottobre 2020) Probabilmente non esiste un marchio di profumi per il qualenon abbia creato “abiti” per le loro fragranze. Il genialeha lasciato questo mondo nel febbraio 2019, lasciandosi dietro bellissime creazioni scultoree e circa 300 (alcune fonti chiamano 650)di profumi makeup.it/categorys/3/. Fu scenografo, scultore, pittore e designer. A un primo sguardo era impossibile intuire che fosse un provocatore e poeta libero e dal carattere forte, che tuttavia nascondeva la sua timidezza. Nonostante i colpi del destino, è sempre rimasto ottimista ed entusiasta del suo lavoro.Nonostante i colpi del destino, è sempre rimasto ottimista e ha perseguito con entusiasmo il suo lavoro. Con lunghi capelli grigi, vestiti neri e belle mani, che hanno saputo modellare vari ...

Ultime Notizie dalla rete : Serge Mansau

L'Officiel - Italy

Probabilmente non esiste un marchio di profumi per il quale Serge Mansau non abbia creato “abiti” per le loro fragranze More ...