Quella gran sòla di Immuni e il fallimento di una classe dirigente (Di mercoledì 28 ottobre 2020) Tratto da una storia vera. Una persona segnala via Whatsapp a un amico la sconcertante storia su Instagram di una ragazza che scopre, aprendo per caso l’app Immuni, di essere stata circa un mese prima a contatto con una qualcuno risultato positivo al virus. Cioè, testimonia la ragazza nel video, l’app Immuni non funziona, non avverte, non vibra per fare la cosa semplice per cui è stata progettata e scaricata, cioè segnalare il contatto con un positivo. In questo mese, se la ragazza fosse stata contagiata avrebbe potuto infettare chissà quante altre persone nonostante lo strumento previsto dallo Stato per tracciare la diffusione del virus fosse perfettamente al corrente del pericolo, solo che non è riuscito a comunicarlo. Ma va, è incredibile anzi è impossibile, commenta l’amico che ... Leggi su linkiesta (Di mercoledì 28 ottobre 2020) Tratto da una storia vera. Una persona segnala via Whatsapp a un amico la sconcertante storia su Instagram di una ragazza che scopre, aprendo per caso l’app, di essere stata circa un mese prima a contatto con una qualcuno risultato positivo al virus. Cioè, testimonia la ragazza nel video, l’appnon funziona, non avverte, non vibra per fare la cosa semplice per cui è stata progettata e scaricata, cioè segnalare il contatto con un positivo. In questo mese, se la ragazza fosse stata contagiata avrebbe potuto infettare chissà quante altre persone nonostante lo strumento previsto dallo Stato per tracciare la diffusione del virus fosse perfettamente al corrente del pericolo, solo che non è riuscito a comunicarlo. Ma va, è incredibile anzi è impossibile, commenta l’amico che ...

ke_nzoy : @al_samatari Gran bella serie quella uk infatti. Ecco, già il fatto che gli americani volevano fare un remake così… - AnStorti : @SirArthurConanG Sai che questo dybala non lo vorrei? Dovresti accolarti un giocatore che ora è un gran equivoco ta… - Maxtom49 : Quando leggete i numeri di questa #pandemia voi lo sapete vero che in Francia e in Gran Bretagna per 100.000 abitan… - Gemma82756389 : @repubblica Sudafrica? Non avete idea di come fossero le spiagge l'estate scorsa e come sicuramente saranno ancora… - spazio_nello : @Zanna_13 @LesFleurs420 @ChampionsLeague @juventusfcen ma perchè stiamo parlando in inglese? io ci ho visto guns n… -

Ultime Notizie dalla rete : Quella gran Quella gran sòla di Immuni e il fallimento di una classe dirigente Linkiesta.it Linate, svolta «touchless» all’aeroporto di Milano: raggi X e riconoscimento facciale

Dall’ingresso nel terminal fino all’imbarco l’intenzione è quella di attraversare le tappe ... in collaborazione con Kme, uno dei maggiori produttori di rame al mondo — per utilizzare ...

Bari stretta anti Covid, oggi in piazza contro le restrizioni: «Non siamo untori»

Due raduni contro le chiusure: stamattina ConfCommercio in Largo Giannella, nel pomeriggio ristoratori e partite Iva in Piazza Prefettura ...

Dall’ingresso nel terminal fino all’imbarco l’intenzione è quella di attraversare le tappe ... in collaborazione con Kme, uno dei maggiori produttori di rame al mondo — per utilizzare ...Due raduni contro le chiusure: stamattina ConfCommercio in Largo Giannella, nel pomeriggio ristoratori e partite Iva in Piazza Prefettura ...