Napoli, operai Whirlpool bloccano raccordo autostradale per protesta (Di mercoledì 28 ottobre 2020) A Napoli, gli operai della Whirlpool hanno deciso di bloccare il raccordo autostradale vicino alla fabbrica per protestare contro l’imminente chiusura dello stabilimento. Non si fermano le protesta degli operai della Whirlpool contro la chiusura dello stabilimento di Via Argine. Di tempo purtroppo ne rimane pochissimo. La multinazionale ha infatti annunciato che lo stabilimento cesserà … L'articolo proviene da Inews.it. Leggi su inews24 (Di mercoledì 28 ottobre 2020) A, glidellahanno deciso di bloccare ilvicino alla fabbrica perre contro l’imminente chiusura dello stabilimento. Non si fermano ledeglidellacontro la chiusura dello stabilimento di Via Argine. Di tempo purtroppo ne rimane pochissimo. La multinazionale ha infatti annunciato che lo stabilimento cesserà … L'articolo proviene da Inews.it.

carlosibilia : Come governo stiamo concentrando le forze per aiutare gli italiani onesti. Esercenti, baristi, imprenditori, operai… - myrtamerlino : Ho seguito, ho dato voce ai lavoratori della #Whirlpool tantissime volte.Considero le loro sofferenze anche le mie.… - ilfattovideo : Whirlpool, gli operai in corteo bloccano l’autostrada a Napoli per protestare contro la chiusura dello stabilimento - resoccultae : RT @fanpage: Ultim'ora Protestano gli operai dello stabilimento Whirlpool. Tutto bloccato in autostrada - irpiniatimes1 : Whirlpool: Napoli, operai bloccano raccordo autostradale -