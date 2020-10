Michele Dentice soffocato dai sensi di colpa | Troppi rimpianti fuori Uomini e Donne (Di mercoledì 28 ottobre 2020) Da quando è arrivato a Uomini e Donne, molte dinamiche sono cambiate in studio. Stiamo parlando del nuovo cavaliere campano Michele Dentice, il quale ha fatto perdere la testa alla dama Roberta Di Padua e non solo. fuori da Uomini e Donne, Michele Dentice si è sfogato coi suoi follower di Instagram circa un aspetto molto delicato della sua vita privata ed è apparso soffocato dai sensi di colpa. Infatti, Michele Dentice ha un figlio piccolo e una separazione alle spalle che lo ha molto segnato. Tuttavia, continua a credere profondamente nella famiglia e nell’amore. Per questo ha voluto dire la sua sulla difficoltà di ... Leggi su giornal (Di mercoledì 28 ottobre 2020) Da quando è arrivato a, molte dinamiche sono cambiate in studio. Stiamo parlando del nuovo cavaliere campano, il quale ha fatto perdere la testa alla dama Roberta Di Padua e non solo.dasi è sfogato coi suoi follower di Instagram circa un aspetto molto delicato della sua vita privata ed è apparsodaidi. Infatti,ha un figlio piccolo e una separazione alle spalle che lo ha molto segnato. Tuttavia, continua a credere profondamente nella famiglia e nell’amore. Per questo ha voluto dire la sua sulla difficoltà di ...

