Juve Barcellona 0-1 LIVE | ci prova Messi | palla al lato

Leggi su calcionews24

(Di mercoledì 28 ottobre 2020) All’Allianz Stadium il match tra, valido per la seconda giornata del gruppo G della Champions League 2020/2021: sintesi, tabellino, risultato e cronacaAll’Allianz Stadium,ntus esi affrontano nel match valido per la seconda giornata del gruppo G della Champions League 2020/2021. CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA Sintesi0-1 MOVIOLA 22′ Tiro di– Ciche finisce di poco fuori 15′ Gol annula Morata – Morata supera la linea di difesa e a tu per tu con Neto, mette lain rete: lo spagnolo era però partito in fuorigioco. Gol ...