Il sostegno di Just Eat per i ristoratori | riduzione delle commissioni

(Di mercoledì 28 ottobre 2020) Dopo il Nuovo Dpcm urgono gli aiuti al settore A seguitonuove restrizioni, inserite nel nuovo Dpcm, che coinvolgono la ristorazione italiana, in particolare, la chiusura anticipata dei ristoranti alle 18:00, e le limitazioni alla capienza,Eat (www.eat.it) app leader per ordinare online pranzo e cena a domicilio, e parte diEat Takeaway.com, si attiva in prima linea per supportare ie sostenerli in questo momento di difficoltà agevolando la possibilità di attivare il servizio di digital food delivery. Per i ristoranti partner della piattaforma sarà infatti attivato un supporto dedicato a quelle attività che usufruiscono del servizio di delivery attraverso rider che consegnano conEat e per le ...