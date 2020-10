I baschi della Real Sociedad e la battaglia di Roncisvalle (Di mercoledì 28 ottobre 2020) Giornata europea allo chalet di Peppino cameriere sul marciapiede di Mergellina. Il Napoli gioca la seconda partita di Europa League contro la Real Sociedad. Vigilia di attesa e tiriteppola zùmmete e zà, ci’avulimma giucà, canticchia il cameriere Peppino mentre s’avvia la discussione attorno all’ormai celebre tavolino Juventus. Sono cose da pazzi, si lamenta Salvatore pittore di alici. Che è successo don Salvatore, chiede allarmato Gennaro Piromallo salumiere. È successo che quest’Europa è ridotta proprio male, informa il pittore d’alici Salvatore. In che senso, domanda Enrico Pignatiello baritono mancato al San Carlo. Nel senso che l’Europa League ce l’andiamo a giocare a San Sebastiano, voi capite?, San Sebastiano al Vesuvio, esclama Salvatore pittore d’alici. Ma ... Leggi su ilnapolista (Di mercoledì 28 ottobre 2020) Giornata europea allo chalet di Peppino cameriere sul marciapiede di Mergellina. Il Napoli gioca la seconda partita di Europa League contro la. Vigilia di attesa e tiriteppola zùmmete e zà, ci’avulimma giucà, canticchia il cameriere Peppino mentre s’avvia la discussione attorno all’ormai celebre tavolino Juventus. Sono cose da pazzi, si lamenta Salvatore pittore di alici. Che è successo don Salvatore, chiede allarmato Gennaro Piromallo salumiere. È successo che quest’Europa è ridotta proprio male, informa il pittore d’alici Salvatore. In che senso, domanda Enrico Pignatiello baritono mancato al San Carlo. Nel senso che l’Europa League ce l’andiamo a giocare a San Sebastiano, voi capite?, San Sebastiano al Vesuvio, esclama Salvatore pittore d’alici. Ma ...

