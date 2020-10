Firenze: ladro in guanti bianchi arrestato con complice in via Benedetto Marcello (Di mercoledì 28 ottobre 2020) arrestato insieme al complice. Sono stati sorpresi dallìinquilina dell'appartamento, dov'erano entrati scassinando la porta d'ingresso. La donna ha chiamato la polizia. Loro si sono dati alla fuga. Ma ad attenderli hanno trovato gli agenti del Commissariato di Rifredi. Gli arrestati sono due cittadini georgiani Leggi su firenzepost (Di mercoledì 28 ottobre 2020)insieme al. Sono stati sorpresi dallìinquilina dell'appartamento, dov'erano entrati scassinando la porta d'ingresso. La donna ha chiamato la polizia. Loro si sono dati alla fuga. Ma ad attenderli hanno trovato gli agenti del Commissariato di Rifredi. Gli arrestati sono due cittadini georgiani

FirenzePost : Firenze: ladro in guanti bianchi arrestato con complice in via Benedetto Marcello - SanJacopino : Ladro d’appartamento “in guanti bianchi” finisce in manette insieme al complice - fulmicotone : @Giulio_Firenze @MstrDoor nah ieri pioveva causa governo ladro, attenti a non sbagliare - beppe06677233 : @chiossimanuela2 Non voglio pensare cosa succede ad uno spacciatore o ad un ladro quando finisce tra le grinfie di… - Ultron65 : RT @SecolodItalia1: Firenze, furto di gioielli da oltre 10mila euro a Ponte Vecchio: il ladro è un immigrato peruviano -