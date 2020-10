Filippine | gallo uccide poliziotto | l’uomo era intervenuto per interrompere un combattimento

Leggi su ilprimatonazionale

(Di mercoledì 28 ottobre 2020) Manila, 28 ott – Unfilippino è stato ucciso da unmentre tentava diunoillegale tra pennuti. Accade nelle, e se le premesse vi sembrano strane, il resto non è da meno.armato e colpi mortali La polizia, nella provincia del Samar settentrionale, secondo la Cnn avrebbe lasciato una dichiarazione che il tenente Christian Bolok è stato colpito dai colpi mortali del, il quale aveva una lama di metallo attaccata alle zampe, utilizzata per ilcon i suoi simili. Arteria recisa per ilSfortunatamente, il colpo di lama delavrebbe colpito l’arteria femorale di Bolok mentre stava confiscando ...