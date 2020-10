Costa Crociere rivede i suoi programmi invernali per colpa del Covid: ecco tutte le novità (Di mercoledì 28 ottobre 2020) A seguito delle limitazioni ancora in atto in alcuni Paesi europei, e in considerazione dell’evoluzione della situazione epidemiologica, Costa Crociere ha preso la decisione di rivedere i programmi delle sue navi che erano previste operare nell’inverno 2020/21. Costa Smeralda, l’ammiraglia della compagnia alimentata a Lng, proseguirà sino a fine febbraio 2021 con le sue Crociere di una settimana dedicata esclusivamente all’Italia, che fanno scalo a Savona, La Spezia, Cagliari, Messina, Napoli e Civitavecchia/Roma. Questo itinerario sostituirà quello in Italia, Francia e Spagna che la nave avrebbe dovuto effettuare a partire dal 14 novembre 2020. L’itinerario di Costa Smeralda permette di visitare alcune delle città ... Leggi su ildenaro (Di mercoledì 28 ottobre 2020) A seguito delle limitazioni ancora in atto in alcuni Paesi europei, e in considerazione dell’evoluzione della situazione epidemiologica,ha preso la decisione dire idelle sue navi che erano previste operare nell’inverno 2020/21.Smeralda, l’ammiraglia della compagnia alimentata a Lng, proseguirà sino a fine febbraio 2021 con le suedi una settimana dedicata esclusivamente all’Italia, che fanno scalo a Savona, La Spezia, Cagliari, Messina, Napoli e Civitavecchia/Roma. Questo itinerario sostituirà quello in Italia, Francia e Spagna che la nave avrebbe dovuto effettuare a partire dal 14 novembre 2020. L’itinerario diSmeralda permette di visitare alcune delle città ...

