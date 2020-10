Leggi su dire

(Di mercoledì 28 ottobre 2020) PALERMO – L‘ex presidente della sezione Misure di prevenzione del tribunale di Palermo, Silvana Saguto, è stata condannata a otto anni e sei mesi di carcere al processo di Caltanissetta sulla gestione dei beni confiscati alla mafia. L’ex magistrato, secondo l’accusa, sarebbe stata al centro di un sistema corrotto che avrebbe gestito in maniera illecita i beni sequestrati a Cosa nostra. Il dispositivo della sentenza è stato appena pronunciato nell’aula bunker di Caltanissetta. Per Saguto i pubblici ministeri Maurizio Bonaccorso e Claudia Pasciuti avevano chiesto 15 anni e quattro mesi. Condannato anche l’avvocato Gaetano Cappellano Seminara, amministratore giudiziario, a sette anni e mezzo. Share on facebook Share on twitter Share on whatsapp Share on email Share on print Leggi anche: In Germania da lunedì lockdown parziale, ma con ‘misure severe’ Corruzione, condannata a otto anni e sei mesi per l’ex giudice Saguto A Napoli crolla palazzina, era il rifugio dei clochard I sindacati: “Lavoratori della cultura e dello spettacolo non tutelati, venerdì presidi in tutta Italia” Tg Politico Parlamentare, edizione del 28 ottobre 2020 Odontoiatria, stampa 3D e chirurgia maxillo-facciale: ecco la nuova frontiera