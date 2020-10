Champions League | Bruges-Lazio 1-1 | Correa regala a Inzaghi un punto d' oro

(Di giovedì 29 ottobre 2020) Laconquista und'oro sul campo dele resta in testa del girone F proprio insieme ai belgi, Borussia Dortmund a quota 3 dopo il successo contro lo Zenit,. La squadra di Simone ...

juventusfc : KICK-OFF! TRE PAROLE: FINO. ALLA. FINE. FORZA RAGAZZI! Live Match: - OptaPaolo : 20 & 234 - Moise #Kean è diventato il più giovane giocatore italiano ad aver trovato il gol nella sua prima presenz… - Gazzetta_it : #Morata, che sfortuna! Tre gol annullati dal #Var col #Barcellona e ormai è un'abitudine... #Juventus… - junews24com : Condò: «Barca Mes que la Juve. Centrocampo bianconero inadeguato» - - _SiGonfiaLaRete : Champions League – Bruges-Lazio 1-1, prezioso pareggio per i biancocelesti -

Ultime Notizie dalla rete : Champions League

Nella seconda giornata della fase a gironi di Champions League, la Juventus perde 2-0 con il Barcellona e Pirlo subisce la prima sconfitta in carriera. Giocano meglio i catalani, che colpiscono un ...La Juventus cade 2-0 in casa contro il Barcellona nella gara valida per la seconda giornata di Champions League.