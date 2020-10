Calcio: Roma; Uefa conferma squalifica 3 turni a Mancini (Di mercoledì 28 ottobre 2020) ANSA, - Roma, 28 OTT - Lunedì è stato discusso il ricorso per la squalifica di tre giornate a Gianluca Mancini in Europa, oggi il verdetto è negativo. Sanzione confermata e appello respinto da parte ... Leggi su corrieredellosport (Di mercoledì 28 ottobre 2020) ANSA, -, 28 OTT - Lunedì è stato discusso il ricorso per ladi tre giornate a Gianlucain Europa, oggi il verdetto è negativo. Sanzioneta e appello respinto da parte ...

